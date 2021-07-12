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Житомиром прокотилася злива з градом, вітер ламав та виривав дерева і кущі

Від наслідків негоди постраждав чоловік - на нього впало дерево. 

У Житомирі ввечері 12 липня пройшла сильна злива з градом. Поривчастий вітер зривав рекламні конструкції та ламав дерева. 

Про це повідомляє "Суспільне".

“У Житомирі зараз сильний вітер та дощ із градом”, - йдеться у повідомленні.

Так, на вулиці Шевченка вітер зламав та вирвав дерева і кущі.

Фото: Суспільне Житомир

У воді також мікрорайон Польова. Рух автомобілів та пішоходів вулицями ускладнено.

Фото: Суспільне Житомир

Як повідомляє пресслужба Житомирської Міської Ради, принаймні одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він у лікарні із численними забоями. 

"З наслідками ураганного вітру вже борються комунальні служби. Дві бригади “Зеленбуду”, дві ТТУ та 4 бригади РЕМу ліквідовують наслідки. Їм допомагають надзвичайники", - сказано у повідомленні. 

Фото: Житомирська Міскрада

Фото: Житомирська Міскрада

Нагадаємо, 10 липня у Рахівському районі на Закарпатті випало близько 55 мм опадів за пів доби, що становить 42 % від місячної норми.

Внаслідок негоди вважається зниклою безвісти одна людина.

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