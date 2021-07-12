У Житомирі ввечері 12 липня пройшла сильна злива з градом. Поривчастий вітер зривав рекламні конструкції та ламав дерева.
Про це повідомляє "Суспільне".
“У Житомирі зараз сильний вітер та дощ із градом”, - йдеться у повідомленні.
Так, на вулиці Шевченка вітер зламав та вирвав дерева і кущі.
У воді також мікрорайон Польова. Рух автомобілів та пішоходів вулицями ускладнено.
Як повідомляє пресслужба Житомирської Міської Ради, принаймні одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він у лікарні із численними забоями.
"З наслідками ураганного вітру вже борються комунальні служби. Дві бригади “Зеленбуду”, дві ТТУ та 4 бригади РЕМу ліквідовують наслідки. Їм допомагають надзвичайники", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня у Рахівському районі на Закарпатті випало близько 55 мм опадів за пів доби, що становить 42 % від місячної норми.
Внаслідок негоди вважається зниклою безвісти одна людина.