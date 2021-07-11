Після злив на Закарпатті безвісти зникла людина

Внаслідок сильних злив у Рахівському районі на Закарпатті вважається зниклою безвісти одна людина, обставини події з'ясовуються.

Про це йдеться у довідці ДСНС станом на 07:00 неділі, 11 липня.

У суботу, 10 липня там випало близько 55 мм опадів за пів доби, що становить 42 % від місячної норми.

У смт Ясіня, с. Лазещина, с. Богдан та с. Луг частково підтопило 96 житлових будинків, 5 підвалів житлових будинків, 185 подвір’їв, 30 метрів автодороги Мукачево-Львів і частково пошкоджено дороги протяжністю 335 м.

Станом на 07:00 11 липня підтоплень немає, Ясіня частково залишається без електропостачання.

“Підрозділами ДСНС відкачано 96 м3 води з 5 підвалів житлових будинків. До робіт залучалося 16 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 14 осіб та 3 одиниці техніки”, – йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків негоди продовжується.

Фото: МВС

Також сьогодні відбулася нарада за участі очільника Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, керівників правоохоронних структур та представників місцевої влади, під час якої обговорили шляхи вирішення негараздів.

Нагадаємо, що у червні в Чернівцях унаслідок зливи підтопило 80 будинків і 150 присадибних ділянок. Постраждали 17 сіл.