Після злив на Закарпатті безвісти зникла людина

Внаслідок сильних злив у Рахівському районі на Закарпатті вважається зниклою безвісти одна людина, обставини події з'ясовуються.
Про це йдеться у довідці ДСНС станом на 07:00 неділі, 11 липня.
У суботу, 10 липня там випало близько 55 мм опадів за пів доби, що становить 42 % від місячної норми.
У смт Ясіня, с. Лазещина, с. Богдан та с. Луг частково підтопило 96 житлових будинків, 5 підвалів житлових будинків, 185 подвір’їв, 30 метрів автодороги Мукачево-Львів і частково пошкоджено дороги протяжністю 335 м.
Станом на 07:00 11 липня підтоплень немає, Ясіня частково залишається без електропостачання.
“Підрозділами ДСНС відкачано 96 м3 води з 5 підвалів житлових будинків. До робіт залучалося 16 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 14 осіб та 3 одиниці техніки”, – йдеться у повідомленні.
Ліквідація наслідків негоди продовжується.
Також сьогодні відбулася нарада за участі очільника Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, керівників правоохоронних структур та представників місцевої влади, під час якої обговорили шляхи вирішення негараздів.
Нагадаємо, що у червні в Чернівцях унаслідок зливи підтопило 80 будинків і 150 присадибних ділянок. Постраждали 17 сіл.