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У Чернівецькій області через зливи підтоплені 17 сіл

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

У Чернівецькій області через зливи підтоплені 17 сіл
скріншот

Внаслідок зливових дощів у Чернівецькій області 17 сіл підтоплено, деякі під’їзні шляхи до населених пунктів розмито.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

“Внаслідок зливових дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. 

Нагадаємо, у ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Ялту

Добою раніше у східних районах Криму випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Керчі після дощу затопило вулиці і будинки по другий поверх.

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