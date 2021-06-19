Поліція втрутилась після того, як почали летіти вибухові пакети.

Фото: Макс Требухов

В Пущі-Водиці на півночі Києва в суботу, 19 червня, пройшла акція проти будівництва нового житлового комплексу на території лісу недалеко від площі Шевченка (вул. Лісозахисна).

Як повідомляє кореспондент LB.ua, у квітні там почали вирубувати дерева, а 18 червня забудовник почав заводити важку техніку.

Навколо будмайданчика звели капітальний бетонний паркан, який активісти спробували валити дерев'яними колодами.

У відповідь з-за паркану почали летіти вибухові пакети, після чого втрутилась поліція, припинивши конфлікт.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що у 2007 році Київрада перевела ділянку площею 20,94 га по вул. Лісозахисна, 17 з території рекреаційного призначення до садибної житлової забудови, і передала її в оренду на 15 років, тобто до 2022 року, приватному підприємству "Продмарт" для будівництва малоповерхових житлових будинків.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарми компанії є Вадим П'ятецький та Наталія Бєлік, але в переліку засновників 17%-ву частку має ТОВ "Інтеко ВК", яке відноситься до групи компаній INTECO братів Вадима та Дмитра Андрієвського. Останній - колишній депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка"

З 2015 року міська влада та прокуратура безуспішно намагаються розірвати договір оренди з "Продмартом".