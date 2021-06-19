На Київщині загинув підліток, який хотів зробити селфі на залізничному мості

Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.

На Київщині загинув 13-річний хлопець, який хотів зробити селфі на залізничному мості.

Про це повідомила поліція Київської області.

Трагедія сталася ввечері, 18 червня,

Підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоб зробити фото. Помітивши електропотяг, неповнолітній ліг між рейок.

Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер на місці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та ювенальна превенція.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1.ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

“Поліція Київщини вкотре закликає батьків бути більш пильними до дітей. Ми також звертаємось до молоді. Не намагайтесь заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними”, – закликали поліцейські.

Нагадаємо, торік у Львові та Рівному 15-річні дівчата загинули при спробі зробити селфі.