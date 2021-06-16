Його затримали під час отримання $3 тис. від власниці базнесу.

Служба безпеки України викрила на хабарництві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у власниці салону краси 3 тис. доларів США за закриття кримінального провадження та за "кришування" її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч із салоном краси під час отримання усієї суми хабара.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідство триває, встановлюються інші службові та посадові особи, причетні до злочину.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у січні в Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі у $10 тисяч за закриття кримінального провадження.