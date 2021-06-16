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​У Києві викрили майора поліції, який вимагав гроші за "кришування" салону краси

Його затримали під час отримання $3 тис. від власниці базнесу.

​У Києві викрили майора поліції, який вимагав гроші за "кришування" салону краси
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила на хабарництві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у власниці салону краси 3 тис. доларів США  за закриття кримінального провадження та за "кришування" її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч із салоном краси під час отримання усієї суми хабара.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу  (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідство триває, встановлюються інші службові та посадові особи, причетні до  злочину.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у січні в Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі у $10 тисяч за закриття кримінального провадження.

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