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Окупанти обстріляли українські позиції біля Новгородського і Південного

Бойових втрат серед серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів немає.

Окупанти обстріляли українські позиції біля Новгородського і Південного
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби, 15 червня, в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Повідомляється, що неподалік Новгородського збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

“На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

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