Куди звернутися за послугами вантажоперевезень в Києві?

З необхідністю транспортування великогабаритного багажу може зіткнутися кожен житель Києва. В такому випадку надзвичайно важливо вибрати перевізника, який зможе гарантувати оперативність доставки і безпеку речей. Зубр Таксі - компанія з бездоганною репутацією, здатна перевезти вантаж будь-яких габаритів по Києву і за його межами.

Які послуги надає Зубр Таксі?

Компанія Зубр Таксі здійснює вантажоперевезення в Києві будь-яких масштабів. Клієнти можуть скористатися такими послугами:

квартирний переїзд - процедура, якою повинні займатися професіонали своєї справи. Співробітники компанії готові перевезти будь-який багаж, в тому числі: меблі, побутову техніку, цінні речі, гарантуючи збереження речей;

офісний переїзд - Зубр Таксі має в своєму розпорядженні парк вантажного транспорту і штат фахівців, що здійснюють перевезення офісних меблів, шаф, стелажів, комп'ютерів та іншої техніки. Вантажники компанії виконають демонтаж і установку багажу в новому приміщенні, щоб вантажоперевезення в Києві було максимально комфортним для клієнтів;

вивезення сміття - компанія надасть власний транспорт і бригаду вантажників, готових допомогти в прибиранні території;

великогабаритні перевезення - напевно, одні з найскладніших з точки зору вибору транспорту і навантаження. Зубр Таксі забезпечить необхідним транспортом і персоналом, з яким доставка важкого багажу пройде швидше;

перевезення тварин - для братів наших менших переїзд може стати справжнім стресом. Експерти компанії організують всі умови, необхідні для комфортної доставки вихованців;

послуги вантажників - Зубр Таксі відправлять бригаду фахівців через 5 хвилин після підтвердження замовлення. Вантажники розберуть і упакують речі в спеціалізовану тару, перевезуть багаж на місце і зроблять установку;

перевезення меблів - компанія прискорить транспортування будь-яких предметів інтер'єру, від невеликих тумб до багатосекційних шаф.

До послуг клієнтів компанії Зубр Таксі навчені вихованні спеціалісти. Різноманітність автопарку дозволяє швидко підібрати транспорт, який підійде за габаритами.

Чому варто скористатися послугами Зубр Таксі?

Головна проблема сучасної людини - гостра нестача часу. І, якщо мова заходить про переїзд, доводиться жертвувати дорогоцінними годинами. З компанією Зубр Таксі це більше не проблема. Досвід і професіоналізм співробітників, значний автопарк і увага до деталей дозволяє здійснювати вантажоперевезення в Києві на найвищому рівні.

До уваги клієнтів пропонуються кілька тарифних планів для зручності у виборі автомобіля і кількості вантажників. За домовленістю клієнти Зубр Таксі можуть замовити виїзд автомобіля в нічний час.

Компанія Зубр Таксі дорожить своєю репутацією і робить все, щоб її клієнти залишилися задоволені рівнем послуг, що надаються.



