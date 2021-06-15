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Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський

Учасники акції виступають "проти гонінь за релігійною ознакою".

Фото: Макс Требухов

Біля Верховної Ради сьогодні зібралися віряни УПЦ Московського патріархату, які проводять молитовне стояння в знак протесту проти "гонінь за релігійною ознакою".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На акцію вийшли переважно жінки та діти. Вони тримають в руках плакати з закликами "припинити захоплення наших храмів" та інші.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На думку президента Володимира Зеленського, мітинг має всі ознаки замовності.

"Дивіться, що сьогодні під Верховною Радою. Мені дуже шкода, там бабулі і діти в жовтих кепочках ОПЗЖ. Щось там в церкві щось не те... І так всі переймаються цим питанням, що випадково тисячі бабуль прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ. Ну як це виглядає. Наша задача - щоб у цих бабуль було достатньо грошей, щоб вони не виходили. Вони ж прожили життя! Від бідності треба уходити", - сказав він під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 30 березня УПЦ МП влаштувала багатотисячну молитву про припинення епідемії ковіду.

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