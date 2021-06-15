​Через негоду знеструмлені 40 населених пунктів у трьох областях

В трьох областях України через негоду знеструмлено 40 населенних пунктів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 27, Чернівецька – 9 та Кіровоградська – 4", - йдеться у повідомлені.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах після злив залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 подвір'їв (з 2 червня було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Жертв та постраждалих немає.

"Протягом доби 14 червня було відкачано 19 тис. 392 кубометрів води (з початку робіт – 321 тис. 933 м3 води). Рівень води поступово знижується. Роботи тривають, від ДСНС залучено 4 особи та 4 од. техніки (з них 3 мотопомпи)", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у травні через негоду були знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.