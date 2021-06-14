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На околиці Бердянська знайшли 749 боєприпасів часів Другої світової

Рятувальники знешкодили небезпечні знахідки.

На околиці Бердянська знайшли 749 боєприпасів часів Другої світової
Фото: dsns.gov.ua

Упродовж трьох днів на околиці Бердянська Запорізької області виявили 749 боєприпасів часів Другої світової війни. Піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили небезпечні знахідки, інформує пресцентр ДСНС.

Повідомляється, що 11 червня під час проведення земляних робіт на вулиці 130-ї Стрілецької дивізії у Бердянську ремонтники виявили дві мінометні міни калібру 82 мм.

На місце виїхали піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя та с. Семенівка.

12-13 червня фахівці ДСНС під час обстеження території виявили та вилучили 749 вибухонебезпечних предметів, серед яких мінометні міни калібру 50 мм та 82 мм, артснаряди калібру 45 мм, 50 мм, 76 мм та інші ВНП часів минулих війн.

Фото: facebook.com/DSNSZP

Фото: facebook.com/DSNSZP

Фото: facebook.com/DSNSZP

"Всі виявлені знахідки знешкодили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці травня у Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.

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