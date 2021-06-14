У Києві мітингують проти відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів українською

Такі зміни можуть включити до законопроєкту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

У Києві біля будівлі парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на вул. Садова 3А влаштували мітинг проти відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів українською.

В заході беруть участь близько 50 учасників, пише УНІАН. Учасники акції скандують: "Заважає мова? Геть до Ростова!" і "Руки геть від мови".

Фото: Facebook Марія Іонова

На 10 годину було заплановано засіданні комітету і розгляд змін до законопроєкту про незалежність Національної ради з питань телебачення та радіомовлення (№4107). Зміни стосуються скасування обов'язковості української мови фільмів.

“Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою, яка набуває чинності із 16 липня, зустріла жорстке протистояння у парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції”, - заявив у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Кремінь вважає спроби відтермінувати набуття чинності норми реалізацією інтересів окремих кіновиробників.

Нагадаємо, це вже не перша спроба "відсунути" обов'язковість українського дубляжу. У травні нардепи "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою. Законопроєкт 5554 передбачав відсторочення на "після карантину" вимогу щодо поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонувалося, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

З 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й Інтернет-сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності у них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Цей законопроєкт до зали голосування не потрапив – нардепи відхилили включення його до порядку денного.