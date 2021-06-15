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На вебсайті КМДА для звернень опублікували недекомунізовані назви вулиць "з метою піклування про літніх людей"

Частина вулиць була перейменована ще з початку незалежності.

На столичному комунальному порталі 1551 публікують комуністичні назви вулиць, які існували на початку незалежності України. У відповідь на звернення депутатки Київської міськради Ксенії Семенової до КБУ “Контактний центр міста Києва” відповіли, що це було зроблено "з метою піклування про літніх людей".

"Механізм використання старих назв вулиць в інформаційно-аналітичній системі CRM 1551 Контактного центру розроблено для забезпечення максимальної зручності громадян. Це, насамперед, стосується осіб похилого віку, які звикли до усталеного алгоритму дій і під час звернень до Контактного центру озвучують стару, звичну назву вулиці, що ускладнює реєстрацію картки заявника. Тому в адресному переліку інформаційно-аналітичної системи CRM 1551, окрім нової назви, в дужках вказано попередню назву вулиці", - йдеться у відповіді. 

На сайті вказані старі назви вулиць, які були перейменовані на початку незалежності України, наприклад вулиця Енгельса, яку 1992 року перейменували на вулицю Лютеранську, або вулиця Піонерська, яка з 1993 стала Милославською.

Втім, як виявилося, сервісом 1551 користується тільки одна особа похилого віку, про що свідчить відповідь на запит журналіста LB.ua.

Нагадаємо, що у Радивилові Рівненської області депутати не підтримали перейменування вулиці на честь космонавтки, депутатки від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової. За проголосував лише один депутат. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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