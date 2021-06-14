Суд закрив справу обвинуваченого в підпалі автомобіля журналістів "Схем"

Броварський міськрайонний суд Київської області закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автомобіля водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що суддя Тетяна Василенко ще 11 червня задовольнила клопотання захисту Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через "порушення термінів продовження досудового розслідування".

Адвокати обвинуваченого заявили, що слідство не дотримало термінів продовження досудового розслідування у справі. Мовляв, підозру Баріхашвілі склали 26 серпня, тому термін сплив ще 26 жовтня 2020 року. Прокуратура натомість склала постанову про продовження строків розслідування 27 жовтня 2020 року, чим, на думку адвокатів, порушила законодавство.

Прокурори ж зазначили, що терміни досудового розслідування рахуються з моменту вручення підозри. Оскільки підозру вручили 27 серпня, то вказаного адвокатами порушення не було.

Вони також вважають, що захист мав достатньо часу під час проведення розслідування та ознайомлення з матеріалами, щоб висловити свою позицію, а не подавати клопотання про закриття справи вже на етапі слухань.

Після отримання повного тексту ухвали суду прокурори окружної прокуратури збираються подати апеляційну скаргу. Захист Мазура також планує звернутися до апеляційної інстанції.

Адвокатка Оксана Максименюк нагадала, що наразі до суду передали матеріали, які стосуються лише одного із виконавців підпалу, а організатор та замовник досі не встановлені.

"Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі, і до цього часу він не дав свідчень, які б дали можливість встановити замовників. За нашою інформацією, у слідства і досі немає версій та думок, хто міг бути замовником або хоча б організатором підпалу. Тому хоч розслідування щодо одного виконавця завершене і передане до суду, але за десять місяців слідству не вдалось поки повністю розкрити цей злочин", - поясниила Максименюк.

Нагадаємо, вночі 17 серпня минулого року в Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить Мазуру.

26 серпня 2020 року поліція затримала підозрюваного Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 гривень. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує. Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу. Про це у серпні 2020 року повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднював їхні фото та прізвища.