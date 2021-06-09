У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"

У суді у справі збитого "Боїнга" МН17 оприлюднили кілька нових записів перехоплень командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.

Зокрема суд включив записи переговорів "голови розвідки ДНР" Сергія Дубинського з заступником командира батальйону "Восток" "ДНР" Олександром Семеновим, а також розмови Дубинського з "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним та численні дзвінки Дубинського своїм підлеглим у розвідбаті, передає ВВС.

Оприлюднені розмови відбулися 16 і 17 липня 2014 року. Їх перехопила Служба безпеки України та передала потім Міжнародній слідчій групі (JIT).

Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували, що переговори справжні (деякі, щоправда, відзначали, що місцями їхні репліки змонтували).

У цих розмовах військові "ДНР" неодноразово обговорюють переміщення "Бука" по території, яку вони контролювали, а також бойову позицію, яку зенітно-ракетний комплекс мав зайняти у районі села Первомайське.

Зокрема за сім годин до катастрофи Дубинський і Пулатов ймовірно обговорювали відправку "Бука" в сторону села Первомайське Донецької області.

Саме звідти, за версією слідчих JIT, випустили ракету, яка збила "Боїнг" МН17.

Дубинський: "Значить, у мене таке прохання й інформація. У Григорівці це все стадо поросят поповзло на Схід. Подивіться, де там на Схід.

Пулатов: А там немає куди.

Дубинський: Є там куди, є, дивіться. Там є під гіркою, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня х... [команда] сидить там. Нехай східний сусід подивиться і в'ї ... [ударить]. Тому що в Григорівці залишилося тільки 5-6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" [у 2014 році такий позивний носив ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР].

Дубинський: Треба поставити десь у районі Первомайська його. "Бук-М ... І прийдуть три танки "Востоку" з охороною".

На іншому оприлюдненому запису людина з голосом Дубинського в розмові з людиною з голосом Пулатова позначає роль, яку міг відігравати Леонід Харченко (він же "Крот") у транспортуванні "Бука".

Дубинський: Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так.

Дубинський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, так. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубинський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. В районі Першотравневого у резерві ваша задача охорона цього "Бука" і організація цього... (далі нерозбірливо).

Потім увімкнули запис розмови людей з голосами Дубинського і Харченка.

Дубинський: Береш туди тільки з тих, що повернулися, скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так?

Харченко: Ага.

Дубинський: Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті

Харченко: Я зрозумів.

Дубинський: Десь у тому районі розташовуєшся. Витягаєш туди своїх же, хто у тебе залишився. І твоє завдання - резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш.

Харченко: Я зрозумів.

Дубинський: "Гюрза" [У 2014 році цим позивним, за даними слідства, користувався Пулатов] туди ж підтягнеться. Давай, якщо що я на зв'язку.

В іншій оприлюдненій розмові Дубинський міг обговорювати з заступником командира батальйону "Восток" Олександром Семеновим переміщення "Бука" на Макіївське шосе у районі Донецька, щоб поставити ЗРК в колону з танками батальйону "Восток". Ця колона потім мала піти в район Саур-Могили, де тоді йшли запеклі бої з українськими військовими.

У Нідерландах в понеділок, 7 червня, почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом. Розгляд питань щодо зброї, з якої було збито літак рейсу MH17, місця запуску ракети, а також ролі у цьому теракті чотирьох підсудних відбувається у судовому комплексі "Схіпхол".

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.