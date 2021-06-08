Пошкоджену ділянку перекрили, небезпеки для людей немає.

Фото: facebook.com/tanja.fihel

У вівторок, 8 червня, біля Івано-Франківська сталася аварія на магістральному газопроводі.

Пресслужби Оператора ГТС України і ДСНС повідомили про розгерметизацію газопроводу-відводу діаметром 500 мм "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці" (не транзитного) в районі села Клузів.

За інформацією очевидців, розгерметизація супроводжувалася хлопком, але без горіння.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Підрозділи ДСНС евакуювали двох мешканців з території дачного масиву, що знаходиться неподалік. Аварійна бригада РЕМ відключила енергопостачання в селі Клузів.

Місце розгерметизації очепили, а близько 13:00 аварійну ділянку протяжністю 12,8 км перекрили. На газопостачання населених пунктів подія не вплинула, газ пустили по обхідному газопроводу.

"Інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня. Деталі інциденту та його причини встановлюються й будуть повідомлені найближчим часом", - йдеться в повідомленні ОГТСУ.

Нагадаємо, що на початку 2021 року сталася аварія на газопроводі в Полтавській області поблизу села Калайдинці. Тоді було пошкоджено магістральну трубу діаметром 1400 мм.