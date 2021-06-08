​НАБУ затримало за підозрою в отриманні хабара суддю з Дніпропетровського райсуду

Національне антикорупційне бюро 7 червня затримало за підозрою в отриманні хабаря суддю з Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок.

За даними слідства, суддя вимагала та отримала 2,5 тис. доларів за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі.

Їй збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - отримання неправомірної вигоди.

Слідство проти судді ведеться з лютого 2021 року.

У Дніпропетровському райсуді працюють шестеро суддів, з них дві жінки - Жанна Озерянська та Лалі Новік.

Нагадаємо, що за останні місяці Вищий антикорупційний суд виніс три обвинувальних вироки суддям, яких затримувало НАБУ.

У березні ВАКС призначив 5 років позбавлення волі судді з Закарпаття за хабар у 15 тисяч гривень, а судді з Дніпра - 3,5 роки за зловживання впливом.

На початку червня суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро