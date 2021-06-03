Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нацполіція затримала вісьмох учасників злочинної організації, яких підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Проведено 58 одночасних обшуків, інформує пресцентр МВС.

"Встановлено, що у період із 2019 року по квітень 2020 року з метою шахрайського заволодіння чужим майном двоє чоловіків створили стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання - злочинну організацію. На їх рахунку - 54 епізоди шахрайств. Загальна сума збитків потерпілим складає понад 17 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Так, зловмисники реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив та дизпального. Для пошуку покупців діяла розгалужена система кол-центрів, які рекламували товар в Інтернеті та робили масові смс-розсилки. Серед покупців були переважно фермерські господарства. Фігуранти були добре обізнані у специфіці торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору міндобрива та запевняли про надійність постачання. Основною умовою замовлення була передплата за товар. Проте після отримання грошей шахраї зникали - відключали телефони, змінювали місце розташування кол-центрів та ліквідовували свої "підприємства".

Наразі встановлено, що до складу злочинної організації входило 16 осіб, серед яких - громадянка Російської Федерації.

"1 червня поліцейські провели 58 одночасних обшуків за місцями проживання учасників злочинної організації та в кол-центрах на території Києва, Київської та Одеської областей. У спецоперації брали участь 275 правоохоронців: слідчі Головного слідчого управління, працівники Департаменту карного розшуку, оперативних служб, департаментів кримінального аналізу та кіберполіції, оперативники поліції у Вінницькій та Житомирській областях, бійці КОРДу та спецпризначенці", - повідомляють у МВС.

У результаті вилучено документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та 50 тисяч доларів США. Також у зловмисників вилучено 12 автомобілів преміумкласу, які були придбані у період їх злочинної діяльності.

Вісьмох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, їм оголошено про підозру. За створення злочинної організації, участь у злочинах, вчинених такою організацією, та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомляли, що поліція затримала сімох членів банди, яка діяла на Закарпатті. У Львові та Мукачеві правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції.