У Києві на ринку "Столичний" стався конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності. Для забезпечення порядку було залучено спецназ.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
"Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян про порушення громадського порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів і петард", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки і спецпризначенці.
У поліції наголошують, що правоохоронцям вдалося запобігти фізичному протистоянню між сторонами конфлікту. Постраждалих немає.
Розпочато слідчі дії в адмінбудівлі ринку, доступ до приміщення обмежений.
"Наразі поліція охороняє громадський порядок і вживає превентивних заходів на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту й ухвалено рішення про притягнення їх до відповідальності", - зазначено у повідомленні.