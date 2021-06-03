У Києві на ринку "Столичний" стався конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності. Для забезпечення порядку було залучено спецназ.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян про порушення громадського порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів і петард", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки і спецпризначенці.

У поліції наголошують, що правоохоронцям вдалося запобігти фізичному протистоянню між сторонами конфлікту. Постраждалих немає.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Розпочато слідчі дії в адмінбудівлі ринку, доступ до приміщення обмежений.

"Наразі поліція охороняє громадський порядок і вживає превентивних заходів на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту й ухвалено рішення про притягнення їх до відповідальності", - зазначено у повідомленні.