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Аеропорт "Ужгород" відновив прийом рейсів після дворічної перерви

З Києва почала літати Windrose.

Аеропорт "Ужгород" відновив прийом рейсів після дворічної перерви
Фото: facebook.com / Міжнародний аеропорт Ужгород

Авіакомпанія Windrose 2 червня виконала перший регулярний рейс за маршрутом Київ - Ужгород.

Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль", звідки було виконано рейс.

72-місний літак ATR 72-600 вилетів з "Борисполя" о 09:40, здійснив посадку в Ужгороді об 11:30, а вже в 12:20 полетів назад.

За словами директора аеропорту "Ужгород" Олега Коцюби, першим рейсом в Ужгород скористався 51 пасажир, а назад у столицю полетіли 30 пасажирів. "Досить непогане завантаження, і ми сподіваємося, що таке завантаження буде тривати надалі. Ці рейси відбуватимуться в понеділок, середу і п'ятницю", - сказав він.

Вартість білетів в середньому становить 3000 гривень в обидві сторони.

Директор аеропорту сподівається, що з часом кількість рейсів в Ужгород буде збільшуватися. Зокрема, вже анонсовано виконання польотів з Одеси авіакомпанією Windrose з годинною пересадкою в Києві. "Чотири з половиною години - і ви на морі", - сказав Коцюба.

Також ведуться переговори про чартерні рейси в Туреччину, Єгипет, Хорватію, Чорногорію. "Працюємо з туроператорами. Це досить непростий шлях, досить тривалий. Але ми щиро прагнемо, щоби чартери міжнародного характеру теж відбувалися", - сказав Коцюба.

Нагадаємо, що аеропорт не працює фактично з 2016 року, не враховуючи кількох місяців у 2019 році, коли рейси намагалась виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Проблема аеропорту в тому, що він розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини.

У 2020 року між Кабінетом міністрів та урядом Словацької Республіки було підписано угоду про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

Вона вступає у дію з 5 червня, а делегування повітряного простору Словаччини під управління України - з 9 вересня.

До цього часу польоти в Ужгород будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів, і тільки з вересня авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

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