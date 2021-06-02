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Милованов став головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Обрання відбулося на першому засіданні оновленого складу. 

Милованов став головою наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: facebook/Тимофей Милованов

Президент "Київської школи економіки", радник голови Офісу президента Тимофій Милованов обраний головою наглядової ради (НР) "Укроборонпрому".

Про обрання, яке відбулося вчора на засіданні оновленого складу НР, Милованов повідомив у Facebook.

"Вчора було перше засідання оновленої наглядової ради Укроборонпрому. На ньому мене обрали головою (це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень: так само відбувалось - публічні атаки і дискредитація - коли мене призначали заступником головою ради НБУ в 2016 році)", - заявив він.

Милованов додав, що НР вчора затвердила перший за історію аудит, проведений ще за 2019 рік. Члени ради також попросили генерального директора концерну підготувати план трансформації "Укроборонпрому" на основі критерія "спроможності для адекватної відповіді для майбутніх загроз" та "створення сучасної лінійки продуктів". 

У прессрелізі "Укроборонпрому" про обрання голови НР зазначено, що рада складається з п'яти членів. Це, крім Милованова, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма. 

До повноважень ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності Концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом Київської школи економіки.

"Укроборонпром" замовив у КШЕ дослідження за 1,7 млн за день до призначення її президента Милованова в наглядову раду концерну. Третину суми виплатили авансом. Сам Милованов заперечує будь-який конфлікт інтересів у цій ситуації. 

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