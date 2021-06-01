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"ДТЕК Енерго" в першому кварталі скоротила чистий збиток майже в 23 рази

Виручка компанії за звітний період збільшилася на 12,8%.

"ДТЕК Енерго" в першому кварталі скоротила чистий збиток майже в 23 рази
Фото: Олег Гратило

"ДТЕК Енерго" в січні-березні 2021 року отримало чистий збиток 327 млн грн, що майже в 23 рази краще за показник першого кварталу 2020 року.

Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим у вівторок, позитивні курсові різниці в січні-березні цього року склали 793 млн грн проти негативних 6,163 млрд грн в січні-березні минулого, передає "Інтерфакс-Україна".

Виручка компанії за звітний період збільшилася на 12,8% - до 14,42 млрд грн.

Як пояснили в компанії, її зростання в основному відбулося за рахунок збільшення обсягів відпуску електроенергії на 44% в порівнянні з першим кварталом 2020 року, коли діяли штучні обмеження для виробників.

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