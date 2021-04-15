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НКРЕКП оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" на 1,7 млн грн

Підставою для штрафу стали виявлені у результаті перевірки порушення.

НКРЕКП оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" на 1,7 млн грн
Фото: telegraf.com.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф на ПАТ “ДТЕК Київські електромережі” за порушення ліцензійних умов з розподілу електроенергії на 1,7 млн грн.

Відповідне рішення було ухвалено на засідання Комісії 15 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Підставою для штрафу стали виявлені у результаті перевірки порушення. Зокрема, несвоєчасність приєднань споживачів, несвоєчасність надання компенсацій за неякісні надані послуги, введення в експлуатацію з порушенням законодавства об'єктів на 311,3 млн грн.

Регулятор також виявив несанкціоноване і неправомірне приєднання до мереж об'єкта в селі Плюти (Київська область), який є місцем проживання Ріната Ахметова.

"У 2018 році компанія видала технічні умови на приєднання об'єкту, який знаходиться поза межами території здійснення ліцензованої діяльності компанії, а саме для села Плюти. Це приєднання було виконане”, - сказала під час засідання член Комісії Ольга Бабій.

"Це формально, за документами, санаторій, а фізично - це помешкання Ріната Леонідовича (Ахметова - ред.)", - додала вона.

До 20 травня 2021 року “ДТЕК Київські електромережі” має надати регулятору оновлені відомості про місця та засоби здійснення господарської діяльності, а саме розширити територію ведення господарської діяльності.

Зі свого боку у ДТЕК наголосили, що компанію ДТЕК Київські електромережі не було оштрафовано через порушення умов ліцензійної діяльності у зв’язку із приєднанням об’єкта будівництва у селі Плюти, повідомляє “Економічна правда”.

"Приєднання до електромереж - це прямий обов’язок оператора системи розподілу, як і обслуговування електроліній та забезпеченням якісного електропостачання. Клієнт може самостійно обирати оператора системи розподілу, від якого він хоче приєднатися. За умови, що він самостійно і в повному об’ємі сплачує вартість приєднання. При цьому, оператор системи розподілу має рік з дати приєднання для того, аби офіційно подати інформацію регулятору про зміну території ліцензійної діяльності. Це повністю відповідає чинному законодавству України", - йдеться у позиції компанії.

У ДТЕК КЕМ не погоджуються з рішенням регулятора щодо цього, оскільки всі скарги клієнтів, що стали причиною штрафу, було усунуто до початку перевірки.

Нагадаємо, в березні НКРЕКП оштрафувала АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова за недотримання норм щодо запасів вугілля на складах ТЕС. 

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