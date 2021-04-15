Нацбанк погіршив прогноз падіння ВВП

Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП України в 2021 році.

"Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%", - йдеться на сайті регулятора.

На темпи відновлення економіки впливає не тільки локдаун в багатьох регіонах, але й негативний ефект від низького урожаю на показники сільського господарства, харчової промисловості та вантажообороту. По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості попри високі ціни на світових товарних ринках.

Холодна та сніжна погода в січні-лютому вплинули на будівництво та транспорт.

Все це призвело до того, що за підсумками першого кварталу очікується скорочення економіки.

Втім, починаючи з другого кварталу економіка України має вернутися до стійкого зростання. Головним рушієм буде споживчий попит.

У 2022-2023 роках зростання економіки України очікується на рівні, близькому до 4%.

Прогнози Нацбанку базуються на припущенні, що Україна буде співпрацювати з МВФ.

Ризиками для прогнозу є посилення карантину, низькі темпи вакцинації, ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах, волатильність на глобальних ринках капіталу, різке погіршення умов торгівлі.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

В Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%. Кабінет міністрів дотримується свого прогнозу в 4,6%.

У 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,2%.