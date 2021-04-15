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Кабмін посилив вимоги для надання житлових субсидій

Документ посилює вимоги у частині здійснення одноразових покупок, наявності банківських депозитів, операцій з обміном валюти, перетину кордону тощо.

Кабмін посилив вимоги для надання житлових субсидій
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Уряд на своєму засіданні 14 квітня ухвалив проект постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, документом пропонується:

  • переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
  • скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
  • посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Нагадаємо, 9 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій.

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