Укравтодор оновить асфальтове покриття на трасі уздовж кордону з Угорщиною та Румунією

Укравтодор обіцяє вже до літа цього року за програмою президента “Велике будівництво” влаштувати асфальтове покриття на найдовшій трасі державного значення: Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, довжина якої становить 209 км.
Ця дорога проходить вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, а також річки Чорна Тиса.
У цей час Укравтодор влаштовує асфальт у географічному центрі Європи - у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. Ремонт ведеться і між селами Луг та Ділове, де буде зведено конструкцію з монолітного бетону заввишки 3 м, а її довжина становиме 826 м.
Також цього року почнеться капітальний ремонт мосту у селі Лазещина Рахівського району.
В Укравтодорі заявили, що у Закарпатській області цього року буде відновлено щонайменше 265 км доріг загальнонаціонального значення.
За словами заступника керівника Офісу президента та координатора програми “Велике будівництво” Кирила Тимошенка, до кінця 2023 року планується відбудувативсю мережу загальнодержавних доріг, що становить більше 20 тисяч кілометрів.