Укравтодор оновить асфальтове покриття на трасі уздовж кордону з Угорщиною та Румунією

Укравтодор обіцяє вже до літа цього року за програмою президента “Велике будівництво” влаштувати асфальтове покриття на найдовшій трасі державного значення: Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, довжина якої становить 209 км.

Ця дорога проходить вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, а також річки Чорна Тиса.

У цей час Укравтодор влаштовує асфальт у географічному центрі Європи - у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. Ремонт ведеться і між селами Луг та Ділове, де буде зведено конструкцію з монолітного бетону заввишки 3 м, а її довжина становиме 826 м.

Також цього року почнеться капітальний ремонт мосту у селі Лазещина Рахівського району.

В Укравтодорі заявили, що у Закарпатській області цього року буде відновлено щонайменше 265 км доріг загальнонаціонального значення.