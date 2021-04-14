​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
ГоловнаЕкономікаДержава

Укравтодор оновить асфальтове покриття на трасі уздовж кордону з Угорщиною та Румунією

Довжина траси становить 209 км. 

Укравтодор оновить асфальтове покриття на трасі уздовж кордону з Угорщиною та Румунією

Укравтодор обіцяє вже до літа цього року за програмою президента “Велике будівництво” влаштувати асфальтове покриття на найдовшій трасі державного значення: Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, довжина якої становить 209 км.

Ця дорога проходить вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, а також річки Чорна Тиса.

У цей час Укравтодор влаштовує асфальт у географічному центрі Європи - у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. Ремонт ведеться і між селами Луг та Ділове, де буде зведено конструкцію з монолітного бетону заввишки 3 м, а її довжина становиме 826 м.

Також цього року почнеться капітальний ремонт мосту у селі Лазещина Рахівського району.

В Укравтодорі заявили, що у Закарпатській області цього року буде відновлено щонайменше 265 км доріг загальнонаціонального значення.

За словами заступника керівника Офісу президента та координатора програми “Велике будівництво” Кирила Тимошенка, до кінця 2023 року планується відбудувативсю мережу загальнодержавних доріг, що становить більше 20 тисяч кілометрів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також