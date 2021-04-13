Керівник ДФС розповів про боротьбу з ринком нелегального алкоголю

З 1 лютого по 31 березня з незаконного обігу було вилучено 318,7 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму 65,5 млн гривень.

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, в рамках онлайн-прес-конференції, що відбулася 13 квітня, розповів про результати операції «Спирт».

Операція проти контрафактного спирту і лікеро-горілчаних виробів стартувала 1 лютого і закінчилася 31 березня. В ході операції в рамках кримінальних і адміністративних справ з незаконного обігу було вилучено 318,7 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму 65,5 млн гривень, 488 тонн спирту на суму 94,8 млн гривень, закрито 3 підпільних спиртзаводи і 26 великих виробників лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, були вилучені підроблені акцизні марки в кількості 2,5 млн одиниць, переважно турецького виробництва. Вадим Мельник зазначив, що служба протидіє незаконній онлайн-торгівлі алкоголем. Важливим фактором, здатним зменшити кількість фальсифікату на ринку, він назвав приватизацію спиртзаводів. На даний момент досудові розслідування за фактами вилучення контрафактної продукції тривають, відповідні матеріали готуються до передачі в суд.

Відзначимо, на початку квітня в складі ДФС запрацював Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Серед його функціоналу - підтримка діалогу з легальним бізнесом для сприяння розвитку різних галузей української економіки та її детінізацію.