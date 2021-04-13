"Енергоатом" планує експлуатувати більшість атомних блоків до 60 років

Зараз найстаршому з них 40 років

"Енергоатом" розраховує, що термін експлуатації більшості діючих атомних енергоблоків може становити щонайменше 60 років.

"Щонайменше 60 років більшість наших енергоблоків, ми очікуємо, працюватимуть. Що стосується 80 років, можливо, до того періоду буде ухвалено рішення, що дешевше побудувати новий енергоблок як заміщення, ніж вкладати кошти у продовження ресурсу старих потужностей", - цитує "Інтерфакс-Україна" т.в.о. президента "Енергоатому" Петра Котіна.

"Енергоатом", згідно із законодавством, має кожні 10 років проводити переоцінку безпеки кожного енергоблоку, який наближається до моменту закінчення терміну своєї експлуатації. Під час цього процесу здійснюється переоцінка ресурсу та характеристики усього обладнання на енергоблоці, проводяться відповідні випробування.

Нагадаємо, що загалом в Україні 15 енергоблоків на чотирьох АЕС. Ще два планують побудувати на Хмельницькій АЕС.

Зараз найстаршому з енергоблоків 40 років, наймолодшому - 16 років. На сьогодні 12 із 15 енергоблоків перейшли у понадпроектний (понад 30 років) термін експлуатації.