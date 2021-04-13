УЗ скасувала три поїзди в західному напрямку через низький попит

На них продали менше 10% білетів.

"Укрзалізниця" скасувала три поїзди в західному напрямку.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

З 13 квітня скасовано поїзд №29/30 Київ–Ужгород (шість вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%) та № 5/6 Ужгород–Херсон (шість вагонів, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%).

З 14 квітня також буде скасовано поїзд №243/244 Київ–Рахів (11 вагонів, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).

Пасажирам скасованих рейсів компенсують повну вартість квитка.

Ці поїзди можуть відновити, щойно пасажиропотік збільшиться до прийнятного рівня.

"Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", - сказано в повідомленні.

Наразі до розкладу додано поїзди № 77/78 Харків – Маріуполь, № 119/120 Львів – Запоріжжя, № 719/720 Харків – Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

Нагадаємо, що Закарпатська область, куди мали їздити скасовані поїзди, щойно вийшла з "червоної" зони карантину. Поїзди не їздили туди близько шести тижнів.