Не покладаючи зусиль у боротьбі за життя важкохворих на коронавірус COVID-19, об'єми поставок рідкого кисню на Хмельниччину було збільшено вчетверо.

У зв'язку зі зростанням темпів розповсюдження COVID-19, в країні все ще спостерігається критична ситуація з постачанням рідкого кисню в медичні заклади. Народні депутати України та обласна влада організували поставку другої партії рідкого кисню в лікарні Хмельниччини. Протягом 10-11 квітня було доставлено на безоплатній основі 20 тонн рідкого кисню від комбінату “Запоріжсталь”. Зокрема, допомогу отримали медзаклади Дунаївців, Волочиська, Теофіполя, Старокостянтинова, Шепетівки, Ізяслава, Славути, Полонного, Хмельницька міська лікарня, Хмельницька інфекційна лікарня та Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Найближчими днями медзаклади області отримають ще 20 тонн рідкого кисню.

“ Щиро вдячні за такий необхідний кисень нашим пацієнтам області, який надійшов сьогодні вночі. Завдяки спільним зусиллям народних депутатів Олександра Гереги, Олени Копанчук та голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія та комбінату "Запоріжсталь" із групи Метінвест в область має надійти 40 тонн рідкого кисню. 10 квітня ми отримали перші 20 тонн, наступні 20 тонн мають надійти у вівторок. Безмежна вдячність від пацієнтів та персоналу КНП " Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни!”, - прокоментувала головний лікар Хмельницького обласного військового госпіталю Оксана Бочкарьова.

Як наголосив Олександр Герега, допомога лікарням Хмельниччини у ці нелегкі часи - не разова акція, а продовження систематичної роботи, яка розпочалась з розпалом пандемії в Україні та світі. За його словами, сьогодні надзвичайно важливо оперативно реагувати на виклики, аби допомогти врятувати якомога більше життів.

Нагадаємо, це вже не перша поставка рідкого кисню, здійснена завдяки народному депутату Олександру Герезі та команді політичної партії «За конкретні справи». Раніше, відгукнувшись на відкрите звернення лікарів Хмельниччини до всіх народних депутатів від Хмельницької області, Олександр Герега та Андрій Іванчук досягнули домовленостей про оперативну поставку перших 10 тонн рідкого кисню від компанії «Карпатнафтохім». Допомогу отримали медзаклади Шепетівки, Ізяслава, Старокостянтинова, Славути, Городка, а також Хмельницька інфекційна лікарня, Хмельницька міська лікарня та Хмельницький госпіталь ветеранів. Команда політичної партії «За конкретні справи» продовжить докладати всіх зусиль задля того, щоб лікарні Хмельницької області не мали нестачі кисню для пацієнтів, хворих на COVID-19.