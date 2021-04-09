​Інфляція в Україні зросла до 8,5% в річному вимірі

Індекс споживчих цін в березні 2021 року виріс на 8,5% (рік до року) порівняно з 7,5% попереднього місяця.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у п'ятницю.

Порівняно з лютим 2021 року на споживчому ринку зафіксували зростання цін на 1,7%, а з початку року - на 4,1%.

Найбільше порівняно з попереднім місяцем у продуктовій групі подорожчали олія (на 9,7%), цукор (на 4,8%) і фрукти (на 3,5%). Одяг подорожчав на 13,0%, взуття - на 12,3%, паливо та мастила - на 5,7%.

Нагадаємо, що в 2020 році інфляція в Україні становила 5%, але на початку 2021 року її темпи почали прискорюватися.

У зв'язку з цим на початку березня Національний банк вперше за два з половиною роки підвищив облікову ставку. Зараз вона становить 6,5%.

Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики, на якому ставку можуть ще раз підняти, відбудеться 15 квітня.

Національний банк та експерти вважають, що інфляція почне зменшуватися тільки в кінці літа, коли почнуть збирати новий урожай.

Цільовий діапазон інфляції, встановлений Нацбанком, - 5% +/- 1 відсотковий пункт.