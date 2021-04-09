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Novus продав свої магазини в Криму

Супермаркети відійшли власнику мережі супермаркетів "Яблуко".

Novus продав свої магазини в Криму
Фото: facebook.com/Roman.E.Chernenko

Литовська мережа супермаркетів Novus продала свої магазини в Криму.

За даними "Крим.Реалій", новий власник уже почав ребрендинг. Один з торгових центрів Novus у Севастополі тепер називається "Ніагара", інший - "Посейдон". Сама торгова мережа, судячи з касових чеків, отримала назву "Фреш маркет".

Компанія Novus належить громадянину Литви Раймондасу Туменасу. В Україні і в Севастополі зокрема рітейлер почав працювати ще до 2014 року.

На момент окупації міста компанія мала там п'ять супермаркетів. Власники рітейлера успішно перереєстрували за російським законодавством юридичну особу, а пізніше у неї з'явився новий власник - "ЮБК Трейдинг" з Краснодару. Попри це, кінцевим бенефіціаром залишався Туменас.

Журналісти з'ясували, що протягом 2020 року у структурі власності "ЮБК Трейдинг" сталися зміни, і замість кіпсрьких офшорів Туменаса власниками компанії стали п'ять юридичних осіб ТОВ "Посейдон", ТОВ "Ташер", ТОВ "ФМ-1", ТОВ "ФМ-2" і ТОВ "Рубікон-Екстра".

Всі вони належать одній особі - кримському бізнесмену, власнику мережі супермаркетів "Яблуко" В'ячеславу Ташкінову.

Нагадаємо, що місто Севастополь і АР Крим уже сім років знаходяться під російською окупацією.

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