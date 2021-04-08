Concorde Capital і Smart Holding домовилися про спільне управління торговими центрами

Concorde Capital і Smart Holding дійшли згоди щодо управління і розвитку на умовах партнерства торгових центрів, які раніше були куплені компанією ТОВ "Мадера Девелопмент" на відкритих торгах через систему Prozorro. Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі ТОВ «Смарт-Холдинг», коментуючи намір SMART INVESTMENTS (CY) LTD, входить до групи, сконцентрувати більше 50% частки ТОВ «Мадера Девелопмент».

Питання про надання дозволу на таке придбання внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання Антимонопольного комітету України.

Згідно з повідомленням, угода передбачає передачу в управління входить до групи Smart Holding оператору комерційної нерухомості East Solution Group (ESG), семи торгових центрів в Запорізькій, Полтавській, Донецькій областях.

«East Solution Group (ESG) до моменту даної угоди вже керував мережею торгових центрів в східних регіонах України. Напрацьована база орендарів площ ESG включає в себе сотні контрагентів. Співпраця з найбільшими ритейл операторами України, такими як Золотий Вік, Лотос, EVA, Фокстрот, Брокард, Сільпо, Comfy, підтверджує, що торгові площі працюють відповідно до кращих стандартів. ESG готовий привнести в партнерство свою операційну експертизу і напрацьовані комерційні зв'язки», - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що дана угода дозволить Concorde Capital знизити ризики операційного управління, ESG, в свою чергу, зможе запропонувати більше торгових площ і на більш вигідних умовах своїм клієнтам.

Як повідомлялося в грудні 2020 року входить в Concorde Capital ТОВ «Мадера Девелопмент» придбала на аукціоні Prozorro майно, яке раніше належало торгової мережі «Амстор». Зокрема, компанія придбала будівлі суспільно-торгових центрів та торгівельне обладнання в Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуці, Бердянську, Маріуполі, а також земельну ділянку площею 7,7 га в Одесі. Дані активи були виставлені на продаж «Укрексімбанк» в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості торгової мережі.

Лот був викуплений за 456 млн грн при стартовій ціні 283,5 млн грн.