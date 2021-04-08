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Вітренко заявив, що продовжує бути в.о. міністра енергетики і готується до нового відрядження

Він заперечує, що Банкова і уряд мають нарікання щодо нього. 

Вітренко заявив, що продовжує бути в.о. міністра енергетики і готується до нового відрядження
Фото: facebook/Міністерство енергетики України

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

Відповідну заяву Вітренка оприлюднили на сторінці Міністерства енергетики в Facebook

"Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер... Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні", – заявив в.о. міністра.

У пресслужбі міністерства додали, що Вітренко з робочою метою перебував у столиці Катару з 29 березня, тобто прибув туди раніше, ніж інші члени делегації на чолі з президентом. 

"Юрій Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

Детальніше про причини пошуку заміни Вітренку читайте в матеріалі LB.ua. 

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