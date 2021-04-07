Міжнародні резерви НБУ за місяць зменшилися на $1,5 млрд

Міжнародні резерви Національного банку в березні зменшилися на півтора мільярда доларів і на 1 лютого становили 27,0 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба регулятора в середу.

Значне скорочення резервів у першу чергу пов'язане з виплатою боргів. За місяць, що минув, уряд повернув кредиторам майже 1,3 млрд доларів (в еквіваленті) за єврооблігаціями, валютними облігаціями внутрішньої державної позики та іншими валютними зобов'язаннями. Ще 508,2 млн було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду.

Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 250,3 млн доларів.

У той самий час валютні надходження від розміщення внутрішніх державних облігацій у березні становили 473,7 млн доларів, і ще 50,5 млн доларів Нацбанк придбав на валютному ринку.

Об'єм міжнародних резервів зараз покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.