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Кабмін визначив джерело фінансування запуску супутника "Січ"

Гроші візьмуть із залишку від проєкту "Циклон-4".

Кабмін визначив джерело фінансування запуску супутника "Січ"
Фото: facebook.com/SpaceX

Кабінет Міністрів на засіданні 7 квітня ухвалив постанову про фінансування робіт зі створення космічної системи "Січ-2-1".

Згідно з прийнятим рішенням, створення космічного апарата, його випробування та підготовка до відправлення на космодром буде здійснюватися за рахунок КБ "Південне" та Державного космічного агентства.

У той самий час запуск супутника дистанційного зондування Землі і його страхування буде здійснюватися за рахунок наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту "Циклон-4".

Держава також профінансує з бюджету доробку та дооснащення наземного сегмента оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". 

"Шлях до здійснення всіх необхідних організаційних та фінансових кроків із підготовки та виведення космічного апарата "Січ-2-1" ("Січ-2-30") відкритий. Надалі справа за Державним космічним агентством України та КБ "Південне", - прокоментував рішення уряду глава Мінстратегпрому Олег Уруський.

Він сподівається, що запустити супутник Україна зможе у 2021 році.

"Дуже сподіваюся, що всім нам вдасться у 2021 році, у рік 30-річчя Незалежності України, стати свідками виведення космічного апарата на задану орбіту та розпочати експлуатацію української космічної системи "Січ-2-1", – цитує Уруського його пресслужба.

За словами міністра, запуски вітчизняних супутників мають стати регулярними, а не поодиноким явищем.

Нагадаємо, що створення космічної системи "Січ-2-1" було передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

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