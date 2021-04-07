Україна може отримати $2,7 млрд з $650 млрд антикризової допомоги МВФ

Рішення про емісію поки що не прийнято.

Україна може поза кредитною програмою отримати від Міжнародного валютного фонда близько 2,7 млрд доларів.

Про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Ми очікуємо також від МВФ додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Це нова ініціатива, анонсована фондом. Її мета – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ. Оголошений загальний обсяг $650 млрд. Сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи. Для цього необхідно, що її спочатку затвердила Виконавча рада МВФ, потім - Рада керуючих", - сказав Шевченко.

За його словами, гроші будуть розподілятися між країнами пропорційно квотам у МВФ. Для України - це приблизно 2,7 млрд доларів.

"Більш точна цифра залежатиме від курсу валют, які входять до кошику СПЗ . Минулого разу Фонд робив подібну операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що кредитна програма МВФ, за якою Україна могла отримати 5 млрд доларів, поставлена на паузу. Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.