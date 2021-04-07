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Україна може отримати $2,7 млрд з $650 млрд антикризової допомоги МВФ

Рішення про емісію поки що не прийнято.

Україна може отримати $2,7 млрд з $650 млрд антикризової допомоги МВФ
Фото: publika.md

Україна може поза кредитною програмою отримати від Міжнародного валютного фонда близько 2,7 млрд доларів.

Про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Ми очікуємо також від МВФ додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Це нова ініціатива, анонсована фондом. Її мета – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ. Оголошений загальний обсяг $650 млрд. Сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи. Для цього необхідно, що її спочатку затвердила Виконавча рада МВФ, потім - Рада керуючих", - сказав Шевченко.

За його словами, гроші будуть розподілятися між країнами пропорційно квотам у МВФ. Для України - це приблизно 2,7 млрд доларів.

"Більш точна цифра залежатиме від курсу валют, які входять до кошику СПЗ . Минулого разу Фонд робив подібну операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що кредитна програма МВФ, за якою Україна могла отримати 5 млрд доларів, поставлена на паузу. Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

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