​Порошенко і Новінський потрапили в список Forbes, а Ахметов піднявся в ньому на 550 рядків

Семеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes, який оприлюднено на сайті американського журналу у вівторок.

Найвище місце в ньому традиційно займає власник групи СКМ Ринат Ахметов. Однак цьогоріч його активи журналісти оцінили набагато вище, ніж у 2020 році, – в $7,6 млрд (в торішньому рейтингу було $2,4 млрд), що підняло його на 327-е місце у свіжому рейтингу (в торішньому рейтингу було 875-ге).

Другим серед українців став власник "Інтерпайпу" Віктор Пінчук. Його активи зараз оцінюються в $2,5 млрд (рік назад - $1,3 млрд), він на 1249 місці.

Статки власника Ferrexpo Костянтина Жеваго, попри проблеми з правоохоронними органами, виросли з $1 млрд до $2,3 млрд. Він займає 1362 місце в рейтингу мільярдерів.

Співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський з $1,8 млрд та Геннадій Боголюбов з $1,7 млрд займають відповідно 1750 та 1833 місця.

Основний акціонер "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк, який рік назад був 1851-м, вилетів з рейтингу. Натомість до нього потрапили п'ятий президент України, власник кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко ($1,6 млрд, 1931 місце) та власник "Смарт-холдингу", нардеп Вадим Новінський ($1,4 млрд, 2141 місце).

Всього у рейтингу Forbes цього року потрапила безпрецедентна кількість мільярдерів - 2755, на 660 більше в порівнянні з 2020-м.

Очолюють рейтинг власник Amazon.com Джефф Безос ($177 млрд), засновник Tesla Ілон Маск ($151 млрд) і президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно із сім'єю ($150 млрд).

Засновник Microsoft Білл Гейтс ($124 млрд) з другого місця опустився на четверте, а замикає п'ятірку засновник Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд).