Google виграв у Oracle гучну патентну справу про копіювання коду Java

Верховний суд США шістьма голосами проти двох підтримав Google у патентному спорі з компанією Oracle.

Протягом 10 років судової тяганини Oracle намагалася довести, що Google вкрав тисячі рядків коду Java, вбудувавши її підтримку в операційній системі Android без офіційного ліцензування. У понеділок, 5 квітня, вирішив, що копіювання коду не порушило закон про авторське право.

Oracle почала судитися з Google у 2010 році. У 2016 році суд присяжних у Сан-Франциско визнав законним право компанії Google на використання коду Java в Android, але апеляційний суд став на сторону Oracle.

Верховний суд США вирішив, що у діях Google не було нічого поганого, а часткове копіювання коду Java було добросовісним використанням.

Старший віцепрезидент Google з міжнародних відносин Кент Вокер назвав рішення Верховного суду перемогою для користувачів, сумісності програмного забезпечення і комп'ютерних технологій. "Це рішення дає юридичну впевненість наступним поколінням розробників, чиї нові продукти та послуги будуть корисними для споживачів", - цитує його Axios.

В той же час речниця Oracle Дебора Геллінґер висловила жаль з приводу рішення суддів. "Платформа Google стала більшою, а її позиція на ринку укріпилася. Бар'єри для входження на ринок стали вищими, а можливості для конкуренції зменшилися. Вони вкрали Java і десять років тягалися в судах, як це може робити тільки монополіст. Саме тому регулятори у всьому світі та у США вивчають методи ведення бізнесу Google", - сказала вона.

Java була розроблена компанією Sun Microsystems і вийшла на ринок 1995 року. 2009 року Oracle поглинула Sun Microsystems.