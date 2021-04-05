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Румунія почала отримувати російський газ через "Турецький потік" в обхід України

"Газпром" поступово зменшує транзит через Україну.

Румунія почала отримувати російський газ через "Турецький потік" в обхід України
Трубопровод *Турецкий поток*
Фото: IntelliNews

Румунія з 1 квітня почала отримувати газ із Росії через газопровід "Турецький потік" в обхід України.

Про це повідомив директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Поступово "Газпром" зменшує транзит через Україну. Після запуску "Турецького потоку" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через "Турецький поток - 2", - написав Макогон у фейсбуці.

Зараз у південному напрямку через Україну газ іде тільки в Молдову.

У випадку подальшого продовження "Турецького потоку", Україна може втратити й транзит в Угорщину. Магокон оцінив ймовірні транзитні втрати України у 10-12 млрд кубометрів.

"Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку - 2". Транзит газу Україною - це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - написав Макогон.

Нагадаємо, що церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" відбулася на початку 2020 року за участю президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана. У ній також узяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни будуть отримувати газ новим трубопроводом.

"Турецький потік" прокладено дном Чорного моря від російського міста Анапа до європейського узбережжжя Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Чорноморський газопровід Росії спершу планували будувати до Болгарії (він повинен був називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт наприкінці 2014 року закрили.

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