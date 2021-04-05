​LG перестане випускати смартфони

Корейська компанія LG Electronics Inc. у понеділок оголосила, що закриває свій бізнес з виробництва смартфонів.

У заяві LG сказано, що компанія вирішила зосередити свої ресурси на таких галузях, як виробництво компонентів до електромобілів, підключені пристрої (connected devices), розумний дім, робототехніка, штучний інтелект та B2B-рішення тощо.

Компанія деякий час ще продовжить продавати смартфони зі складів та надавати підтримку нинішній лінійці пристроїв.

Ще в січні компанія заявляла, що планує випустити розсувний смартфон. Тоді ж з'явилися повідомлення, що вона розглядає можливість продажу свого бізнесу з випуску мобільних пристроїв в'єтнамській Vingroup, але схоже, що зусилля втримати його на плаву провалилися.

"Основні технології, розроблені протягом двох десятиліть мобільного бізнесу LG буде збережено. Вони будуть використовуватися в існуючих і майбутніх продуктах", - йдеться в повідомленні.

LG випускала смартфони середнього та високого класу і протягом останнього десятиліття зіткнулася з жорсткою конкуренцією зі сторони китайських виробників, такі як Huawei, Xiaomi, OnePlus, Oppo та Vivo. Співвідношення "ціна-якість" китайських смартфонів виявилося недосяжним для корейського виробника.

Частка LG на світовому ринку смартфонів становить приблизно 2%, але у США, наприклад, вона тривалий час утримувала третє місце.

Як повідомляє Reuters, у 2020 році компанія випустила 23 млн смартфонів, тоді як інший корейський виробник Samsung - 256 млн.

Виробництво смартфонів для LG не було основним напрямком бізнесу. Цей підрозділ - найменший за виручкою серед п'яти підрозділів LG, він приносив компанії приблизно 7% доходу.