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ДФС перешкодила ухиленню від сплати податків на сумус 230 млн грн

Обвинувальний акт направлено до суду.

ДФС перешкодила ухиленню від сплати податків на сумус 230 млн грн
Фото: mignews.com.ua

Офісу великих платників податків ДФС вдалося перешкодити ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах - йдеться про суму 229 млн грн, відшкодовану державному бюджету. Матеріали справи передані до суду, який визначить покарання для фігурантів. Про це йдеться в повідомленні Офісу великих платників податків.

Відзначається, що співробітник комерційного банку, перебуваючи у змові з групою осіб, свідомо не забезпечив застосування ставки податку з доходу компанії-нерезидента в розмірі 15%, отриманого на території України, а також вніс неправдиві відомості до податкової звітності банку. Дані діяння призвели до ухилення від сплати податків в розмірі 229 млн грн.

Слідчим ДФС при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора вдалося забезпечити відшкодування зазначеної суми до державного бюджету. Обвинувальний акт щодо співробітника банку направлено до суду. Фігуранту справи інкримінують ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, а також службове підроблення.

"Боротьба з ухиленням від сплати податків - це протидія спотворення конкуренції на ринках, внесок в розвиток економіки країни і інструмент забезпечення соціальної стабільності", - вказує глава ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, Мельник очолює ДФС з грудня 2020.

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