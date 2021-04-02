Кількох керівників Придніпровської залізниці відсторонили від посад через аварію Інтерсіті+

Один з них - заступник директора філії.

"Укрзалізниця" відсторонила від посад кількох керівників Придніпровської залізниці - заступника директора філії, першого заступника начальника та головного інженера служби колії.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Службове розслідування показало, що вони допустили технологічні порушення під час виконання колійних робіт на ділянці, де зійшов з колії поїзд "Інтерсіті+" Київ – Запоріжжя.

"Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність. Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", – прокоментував відсторонення залізничників в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Нагадаємо, аварія поїзду №732 Київ – Запоріжжя сталася 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

На відео з поїзду видно, що поїзд зійшов з колій через ділянку з кривими рейками.