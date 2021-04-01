Очільник ДФС розповів про кроки для подолання тіньового ринку нафтопродуктів

Механізмом подолання явища тіньового ринку нафтопродуктів, який в Україні складає 20-30%, має стати зміна регулювання системи обліку паливних матеріалів та запровадження електронної акцизної марки. Таку думку висловив голова ДФС Вадим Мельник в інтерв’ю Kosatka.Media.

Відповідаючи на питання, що є причиною значного обсягу тіньового ринку палива, Мельник зазначив:

“Проблема, мабуть, не стільки у законодавстві, скільки у нечіткій регульованості системи обліку на ринку паливних матеріалів: надходження, переробка, витрати. Потрібно, щоб все працювало за єдиними стандартами. Не потрібно заважати бізнесу вести легальну діяльність та жорстко контролювати його. Ми повинні просто отримувати дані з правильних сертифікованих витратомірів, лічильників, рівнемірів. Нехай бізнес працює, а ми будемо бачити, що баланс збігається по кількості та сплачуються податки. Якщо буде чіткий облік входу, розподілу і продажу – проблема буде вирішена. І це стосується не тільки паливно-мастильних матеріалів, а так само – цигарок, алкоголю, спирту. Це може бути та сама електронна акцизна марка, що дозволяє відслідковувати переміщення товару”, - сказав очільник ДФС.

За словами Мельника, Мінцифри наразі працює над цифровізацією процесів у підакцизних галузях.

“Ми витрачаємо великі ресурси держслужб, щоб регулювати, перевіряти. Тут важливо не захопитися процессом. Ми за всім не вженемось. Правоохоронний орган має працювати більш аналітично. Навіщо ставити контролера біля кожної АЗС? Треба чітко визначити порядок проведення обліку на вході в державу, при виготовленні і на виході до бака споживача. Я знаю, що зараз над цим працюють. Мінцифри займається цифровізацією процесів у всій підакцизній галузі. Я сподіваюся, що це скоро буде”, - каже голова відомства.

В той же час ДФС продовжує боротьбу з порушниками закону у сфері обігу підакцизної продукції.

“Наприклад за три місяці співробітники податкової міліції виявили 7 587 порушень, прийнято 346 процесуальних рішень в рамках адміністративного провадження, 144 АЗС припинили свою діяльність. З початку року виявлено 7 великих незаконних виробництв (НПЗ), виявлено та вилучено 15 712 тонн незаконно виготовленого пального на орієнтовну суму 490 532 000 гривень”, - зазначив Мельник.