Південна Корея пропонує провести Олімпіаду разом з Північною Кореєю

Хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уже вибрав австралійське місто Брисбен як пріоритетного партнера для проведення літніх Олімпійських ігор-2032, столиця Південної Кореї Сеул направила в МОК пропозицію про спільне проведення Олімпіади з Пхеньяном, столицею КНДР, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовилися просувати спільну заявку на участь в Олімпійських іграх на саміті в Пхеньяні в кінці 2018 року.
Але відносини двох країн зіпсувалися після того, як на іншому саміті 2019 року лідер КНДР і тодішній президент США Дональд Трамп не змогли досягти угоди про "денуклеаризацію" Північної Кореї за посередництва Мун Чже Іна.
У Сеулі представили нову пропозицію для проведення Ігор-2032 під назвою "За межею, в майбутнє".
"Уряд міста заявив про своє бажання прийняти Олімпійські ігри, підкресливши, що це реалізує бачення МОК миру в усьому світі через спорт", - йдеться в комюніке.
Нагадаємо, про плани боротися за право приймати Олімпійські ігри-2032 оголосив також Катар.