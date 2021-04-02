Південна Корея пропонує провести Олімпіаду разом з Північною Кореєю

Через 11 років це взагалі може бути одна країна.

Хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уже вибрав австралійське місто Брисбен як пріоритетного партнера для проведення літніх Олімпійських ігор-2032, столиця Південної Кореї Сеул направила в МОК пропозицію про спільне проведення Олімпіади з Пхеньяном, столицею КНДР, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовилися просувати спільну заявку на участь в Олімпійських іграх на саміті в Пхеньяні в кінці 2018 року.

Але відносини двох країн зіпсувалися після того, як на іншому саміті 2019 року лідер КНДР і тодішній президент США Дональд Трамп не змогли досягти угоди про "денуклеаризацію" Північної Кореї за посередництва Мун Чже Іна.

У Сеулі представили нову пропозицію для проведення Ігор-2032 під назвою "За межею, в майбутнє".

"Уряд міста заявив про своє бажання прийняти Олімпійські ігри, підкресливши, що це реалізує бачення МОК миру в усьому світі через спорт", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, про плани боротися за право приймати Олімпійські ігри-2032 оголосив також Катар.