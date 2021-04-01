Азербайджан звернеться до ФІФА через появу прапора Нагірного Карабаху на матчі збірної Вірменії

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) звернеться до ФІФА через появу прапора Нагірнокарабаської республіки в матчі відбірного турніру ЧС-2022 між збірними Вірменії та Румунії (3:2).

"АФФА направить звернення до ФІФА у зв'язку з вивішуванням так званого прапора сепаратистського режиму на трибунах стадіону під час матчу між Вірменією та Румунією в рамках відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу-2022", - йдеться в повідомленні АФФА у фейсбуці.

Нагадаємо, збірна Вірменії виграла всі три матчі європейського відбірного турніру ЧС-2022 і з дев'ятьма очками сенсаційно лідирує в групі J.

Тим часом Азербайджан у групі A разом з Ірландією замикає турнірну таблицю, не набравши у двох матчах жодного очка.