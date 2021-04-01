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Азербайджан звернеться до ФІФА через появу прапора Нагірного Карабаху на матчі збірної Вірменії

АФФА не оминула цей факт.

Азербайджан звернеться до ФІФА через появу прапора Нагірного Карабаху на матчі збірної Вірменії

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) звернеться до ФІФА через появу прапора Нагірнокарабаської республіки в матчі відбірного турніру ЧС-2022 між збірними Вірменії та Румунії (3:2).

"АФФА направить звернення до ФІФА у зв'язку з вивішуванням так званого прапора сепаратистського режиму на трибунах стадіону під час матчу між Вірменією та Румунією в рамках відбірного раунду Чемпіонату світу з футболу-2022", - йдеться в повідомленні АФФА у фейсбуці.

Нагадаємо, збірна Вірменії виграла всі три матчі європейського відбірного турніру ЧС-2022 і з дев'ятьма очками сенсаційно лідирує в групі J.

Тим часом Азербайджан у групі A разом з Ірландією замикає турнірну таблицю, не набравши у двох матчах жодного очка.

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