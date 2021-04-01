У відбірковій групі J на Чемпіонат світу-2022 твориться щось незрозуміле.

По завершенню 3-х турів єдиною командою, яка показала 100-відсотковий результат, є збірна Вірменії.

У минулому турі вірмени в Єревані переграли румунів - 3:2.

Огляд матчу Вірменія - Румунія.

Однак справді гучна сенсація сталася в Дуйсбурзі, де 4-разові чемпіони світу німці приймали скромну, але непоступливу збірну Північної Македонії.

Матч завершився поразкою господарів - 1:2.

Огляд матчу Німеччина - Північна Македонія.

Так підопічні Йоахіма Льова перервали свою феноменальну переможну серію в матчах відбору на ЧС, яка налічувала 18 ігор.

Крім того, Північна Македонія стала першою командою, яка обіграла Німеччину у кваліфікації ЧС після Англії 1 вересня 2001 року (1:5 у Мюнхені). Die Mannschaft не програвала 35 кваліфікаційних матчів ЧС поспіль (W30-D5-L0).

😮 - North Macedonia are the first team to defeat Germany in World Cup qualification since England on 1 September 2001 (5-1 in Munich). Die Mannschaft were unbeaten in 35 World Cup qualifiers (W30-D5-L0). #GERMKD #WCQ — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 31, 2021

З шістьма очками Німеччина і Північна Македонія ділять друге-третє місця в групі J.

Румуни й ісландці набрали по 3 очки.

Замикає секстет збірна Ліхтенштейну (0 очок).