Арбітр Чарльз Булу з Гани не зміг виконати свої обов'язки в матчі кваліфікації Кубка африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в Абіджані.
За 10 хвилин до закінчення другого тайму Булу знепритомнів - і його забрали з поля на ношах.
Оскільки четвертий арбітр був з Кот-д'Івуару і не міг судити зустріч у полі, гру завершили достроково за рахунку 3:1 на користь господарів.
Ghana 🇬🇭 referee Charles Bulu collapsed while officiating the 2021 AFCON Qualifier between Ivory Coast 🇨🇮 and Ethiopia 🇪🇹 in Abidjan. Swift recovery to him 🙏🏾🙏🏾🙏🏾#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/ESxPqxWskX— N U H U ®️ (@NuhuAdams_) March 30, 2021