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Матч відбору Кубка африканських націй не був завершений: арбітр знепритомнів

Гру завершили достроково за рахунку 3:1 на користь господарів.

Фото: скріншот

Арбітр Чарльз Булу з Гани не зміг виконати свої обов'язки в матчі кваліфікації Кубка африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в Абіджані.

За 10 хвилин до закінчення другого тайму Булу знепритомнів - і його забрали з поля на ношах.

Оскільки четвертий арбітр був з Кот-д'Івуару і не міг судити зустріч у полі, гру завершили достроково за рахунку 3:1 на користь господарів.

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