Ексфутболіст збірної Уругваю перейшов у 31-й клуб і оновив власний рекорд

Себастьян Абреу довго не засиджувався в одному клубі.

Колишній форвард збірної Уругваю Себастьян Абреу підписав контракт із клубом "Суд Америка" з Монтевідео, що виступає у другому дивізіоні національного чемпіонату. Він пройшов обов'язковий карантин і скоро приєднається до тренувань.

Таким чином, 44-річний переможець Копа Америка-2011 у складі збірної Уругваю оновив власний рекорд кількості клубів у професійній ігровій кар'єрі. "Суд Америка" стала для нього вже 31-ю командою.

З відомих клубів у його біографії значаться іспанські "Депортіво" і "Реал Сосьєдад", бразильські "Ботафого" і "Греміо", аргентинський "Рівер Плейт", мексиканські "Монтеррей" і "УАНЛ Тигрес", а також уругвайський "Насьйональ".