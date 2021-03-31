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"Челсі" і "Порту" зіграють обидва чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів в Іспанії

Пандемія коронавірусу не відпускає.

Лондонський "Челсі" і "Порту" розіграють путівку в півфінал Ліги чемпіонів в іспанській Севільї, повідомляє пресслужба португальського клубу у твіттері.

Обидва чвертьфінальні матчі між "пенсіонерами" і "драконами" пройдуть на домашній арені "Севільї" - стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

У першій зустрічі, 7 квітня, номінальним господарем буде "Порту". Матч-відповідь пройде 13 квітня.

Перенесення матчів з Англії та Португалії пов'язане з обмеженням авіасполучення між країнами на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу ЛЧ "Челсі" у двох матчах легко розібрався з мадридським "Атлетіко" (1:0, 2:0). У свою чергу "Порту" сенсаційно вибив туринський "Ювентус" (2:1, 2:3 ДЧ).

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