"Челсі" і "Порту" зіграють обидва чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів в Іспанії

Лондонський "Челсі" і "Порту" розіграють путівку в півфінал Ліги чемпіонів в іспанській Севільї, повідомляє пресслужба португальського клубу у твіттері.

⚽FC Porto-Chelsea e Chelsea-FC Porto 📍 Sevilha

▶️Devido às limitações de voos em virtude da pandemia de Covid-19, jogaremos no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán#FCPorto #FCPCFC #CFCFCP #UCL pic.twitter.com/S8afIKATGa — FC Porto (@FCPorto) March 30, 2021

Обидва чвертьфінальні матчі між "пенсіонерами" і "драконами" пройдуть на домашній арені "Севільї" - стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

У першій зустрічі, 7 квітня, номінальним господарем буде "Порту". Матч-відповідь пройде 13 квітня.

Перенесення матчів з Англії та Португалії пов'язане з обмеженням авіасполучення між країнами на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу ЛЧ "Челсі" у двох матчах легко розібрався з мадридським "Атлетіко" (1:0, 2:0). У свою чергу "Порту" сенсаційно вибив туринський "Ювентус" (2:1, 2:3 ДЧ).